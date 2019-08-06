В отношениях США и Китая снова напряжение. Фото: Царьград

https://racurs.ua/n125224-ssha-priznali-kitayskuu-narodnuu-respubliku-valutnym-manipulyatorom.html

Ракурс

Соединенные Штаты Америки признали Китайскую Народную Республику валютным манипулятором.

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Соответствующее решение приняло Министерство финансов США. Американские власти будут работать совместно с Международным валютным фондом для устранения «несправедливого преимущества». Об этом сообщается на сайте министерства, 6 августа, передает РБК.

Как известно, вчера Народный банк Китая установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за 1 долл. В ходе торгов курс китайской валюты снизился до минимального уровня за последнее десятилетие — в 7,0292 юаня за 1 долл.

Глава США Дональд Трамп уже отреагировал на падение доллара в Китае и заявил, что такие действия — манипуляция валютой. В Белом доме убеждены, что это со временем ослабит КНР. Минфин США уверен, что Пекин, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижает курс юаня.

Власти Китая приняли конкретные шаги для девальвации своей валюты, при этом сохраняя значительные валютные резервы, — заявили американские финансисты.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые десятипроцентные торговые пошлины на товары из Китая. Общая стоимость американских пошлин составит 300 млрд долл. Новые пошлины не коснутся товаров на 250 млрд долл., в отношении которых уже действует тариф в 25%. Пошлины будут действовать во время переговоров по торговой сделке.