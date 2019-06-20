Президент США Дональд Трамп. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n123375-tramp-vtratyv-interes-do-venesuely-na-tli-podiy-v-inshyh-krayinah-wp.html

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп втратив інтерес до Венесуели на тлі подій в інших регіонах світу.

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Господар Білого дому вважає, що радник з національної безпеки Джон Болтон і головний фахівець з Латинської Америки Маурісіо Клейвер-Кароні допустили помилки в оцінці ситуації у Венесуелі. Про це повідомляє Washington Post.

Журналісти стверджують, що чинний американський президент втомився чекати того моменту, коли опозиційний лідер Хуан Гуайдо візьме в свої руки владу в країні. При цьому адміністрація Трампа заявляє, що тиск на Каракас продовжиться й надалі.

Також Трамп невдоволений тим, що зміна влади у Венесуелі не відбулася так легко, як планували у Вашингтоні. Господар Білого дому тепер він не згадує Венесуелу у своїх виступах, а також не говорить про можливе військове втручання, як це було раніше.

Нагадаємо, у Вашингтоні заявляли, що готові підключити армію Сполучених Штатів до вирішення венесуельської кризи. Президент Дональд Трамп не виключав військового втручання в якості «одного з варіантів» дій у Венесуелі.

Після таких заяв президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав військових бути готовими до оборони в разі вторгнення в країну армії Сполучених Штатів Америки.