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Президент США Дональд Трамп. Фото: RT
Трамп втратив інтерес до Венесуели на тлі подій в інших країнах — WPhttps://racurs.ua/ua/n123375-tramp-vtratyv-interes-do-venesuely-na-tli-podiy-v-inshyh-krayinah-wp.htmlРакурс
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп втратив інтерес до Венесуели на тлі подій в інших регіонах світу.
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Господар Білого дому вважає, що радник з національної безпеки Джон Болтон і головний фахівець з Латинської Америки Маурісіо Клейвер-Кароні допустили помилки в оцінці ситуації у Венесуелі. Про це повідомляє Washington Post.
Журналісти стверджують, що чинний американський президент втомився чекати того моменту, коли опозиційний лідер Хуан Гуайдо візьме в свої руки владу в країні. При цьому адміністрація Трампа заявляє, що тиск на Каракас продовжиться й надалі.
Також Трамп невдоволений тим, що зміна влади у Венесуелі не відбулася так легко, як планували у Вашингтоні. Господар Білого дому тепер він не згадує Венесуелу у своїх виступах, а також не говорить про можливе військове втручання, як це було раніше.
Нагадаємо, у Вашингтоні заявляли, що готові підключити армію Сполучених Штатів до вирішення венесуельської кризи. Президент Дональд Трамп не виключав військового втручання в якості «одного з варіантів» дій у Венесуелі.
Після таких заяв президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав військових бути готовими до оборони в разі вторгнення в країну армії Сполучених Штатів Америки.
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