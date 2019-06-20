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Президент США Дональд Трамп. Фото: RT

Трамп потерял интерес к Венесуэле на фоне событий в других странах — WP

20 июн 2019, 10:01
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потерял интерес к Венесуэле на фоне событий в других регионах мира.

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Хозяин Белого дома считает, что советник по национальной безопасности Джон Болтон и главный специалист по Латинской Америке Маурисио Клейвер-Карони допустили ошибки в оценке ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает Washington Post.

Журналисты утверждают, что действующий американский президент устал ждать того момента, когда оппозиционный лидер Хуан Гуайдо возьмет в свои руки власть в стране. При этом администрация Трампа заявляет, что давление на Каракас продолжится и в дальнейшем.

Также Трамп недоволен тем, что смена власти в Венесуэле не произошла так легко, как планировали в Вашингтоне. Хозяин Белого дома теперь он не вспоминает Венесуэлу в своих выступлениях, а также не говорит о возможном военном вмешательстве, как это было раньше.

Напомним, в Вашингтоне заявляли, что готовы подключить армию Соединенных Штатов к решению венесуэльского кризиса. Президент Дональд Трамп не исключал военного вмешательства в качестве «одного из вариантов» действий в Венесуэле.

После таких заявлений президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми к обороне в случае вторжения в страну армии Соединенных Штатов Америки.


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