Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Apple розпочала випуск власної банківської картки. Фото:

Компанія Apple випустила власну банківську картку з програмою кешбеків

7 сер 2019, 14:04
999

Американська компанія Apple (Епл), спільно з банком Goldman Sachs Group, випустила власної банківську картку.

Loading...

Перші користувачі вже почали отримувати свої картки, які наразі існують лише в електронній формі. Таку картку можна підв’язати до свого гаманця у додатку Apple Pay. Про це повідомляє Reuters.

У майбутньому планують випуск картки у матеріальній формі, вони виготовлятимуться з титану. Номер картки на ній не друкуватимуть, він зберігатиметься на спеціальному чіпі у iPhone (Айфон). Картки від «Епл» підключатимуть до програми кешбеків у розмірі 2% за купівлю за допомогою додатку Apple Pay. Фахівці з Купертіно обіцяють, що дані користувачів будуть надійно захищені.

Раніше повідомлялось, що Apple планує випустити власну платіжну картку. У цей проект інвестували майже 200 млн дол.

Нагадаємо, компанія Apple почала перенесення виробництва з Китаю до В'єтнаму. Таким чином корпорація з американського Купертіно хоче уникнути підвищених імпортних мит, введених США в рамках торговельної війни з КНР.

Читайте також: Порівнюємо iPhone X та iPhone XR: що вибрати?

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Президент затвердив персональний склад Комісії з питань правової реформи

Володмир Зеленський затвердив положення і персональний склад Комісії з питань правової реформи. У цієї комісії будуть два співголови, котрими призначені Михайло Буроменський та Руслан Рябошапка

Новини України
14:16
Новини партнерів
Загрузка...