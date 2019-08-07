Apple розпочала випуск власної банківської картки. Фото:

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Ракурс

Американська компанія Apple (Епл), спільно з банком Goldman Sachs Group, випустила власної банківську картку.

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Перші користувачі вже почали отримувати свої картки, які наразі існують лише в електронній формі. Таку картку можна підв’язати до свого гаманця у додатку Apple Pay. Про це повідомляє Reuters.

У майбутньому планують випуск картки у матеріальній формі, вони виготовлятимуться з титану. Номер картки на ній не друкуватимуть, він зберігатиметься на спеціальному чіпі у iPhone (Айфон). Картки від «Епл» підключатимуть до програми кешбеків у розмірі 2% за купівлю за допомогою додатку Apple Pay. Фахівці з Купертіно обіцяють, що дані користувачів будуть надійно захищені.

Раніше повідомлялось, що Apple планує випустити власну платіжну картку. У цей проект інвестували майже 200 млн дол.

Нагадаємо, компанія Apple почала перенесення виробництва з Китаю до В'єтнаму. Таким чином корпорація з американського Купертіно хоче уникнути підвищених імпортних мит, введених США в рамках торговельної війни з КНР.