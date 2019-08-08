Пожар на военном объекте в Архангельской области: есть погибшие. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n125324-pojar-na-voennom-obekte-v-arhangelskoy-oblasti-est-pogibshie.html

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Взрыв и пожар в воинской части в Российской Федерации унес жизни двух человек. Также несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

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Инцидент произошел на полигоне в Архангельской области во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. От полученных ранений погибли два специалиста, а еще шесть человек ранены. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Министерства обороны РФ.

Как уверяют в российском Минобороны, в результате взрыва и возгорания изделия, испытания которого проводились на военном объекте, радиационный фон остается в норме, так как вредных выбросов в атмосферу зафиксированно не было.

Отметим, что взрыв произошел на военном полигоне, который расположен неподалеку от населенного пункта Ненокса. Именно на территории Ненокского административного округа базируется испытательный полигон ВМФ Российской Федерации.

Напомним, что ранее в Красноярском крае прогремели взрывы на складах боеприпасов. В результате инцидента несколько человек, в том числе и военнослужащие, получили травмы. Население эвакуировали, а также перекрыли дороги.