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Жахлива ДТП: BMW влетів у маршрутку поблизу Житомира, фото — Нацполіція

BMW влетів у маршрутку поблизу Житомира: у лікарнях десятки постраждалих (ФОТО, ВІДЕО)

9 сер 2019, 17:36
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Сьогодні поблизу Житомира сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобуса.

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Поблизу Тетерівки на дорозі Житомир-Чернівці лоб у лоб зіткнулися мікроавтобус «Фольксваген» та автомобіль BMW (БМВ). Унаслідок ДТП до лікарень відвезли 24 особи, з них 12 — госпіталізовано.

Жахлива ДТП: BMW влетів у маршрутку поблизу Житомира, фото — Нацполіція

Поліція попередньо встановила, що 25-річний водій BMW рухався у напрямку Житомира і намагався обігнати іншу машину. Під час маневру він виїхав на узбіччя дороги і втратив керування. Його авто виїхало на зустрічну смугу і зіткнулося з маршрутним автобусом, який прямував з Києва до Хмельницького.

Після лобового удару легковик загорівся. На місці ДТП працювали п’ять бригад швидкої допомоги.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Жахлива ДТП: BMW влетів у маршрутку поблизу Житомира, фото — Нацполіція

Жахлива ДТП: BMW влетів у маршрутку поблизу Житомира, фото — Нацполіція

«Ракурс» сьогодні повідомляв також про іншу ДТП — в Луганській області восьмеро осіб травмувалися внаслідок ДТП, що трапилася поблизу автозаправки у прифронтовому місті Щастя Новоайдарського району.

Джерело: Ракурс


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