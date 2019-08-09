Жахлива ДТП: BMW влетів у маршрутку поблизу Житомира, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n125381-bmw-vletiv-u-marshrutku-poblyzu-jytomyra-u-likarnyah-desyatky-postrajdalyh-foto-video.html

Ракурс

Сьогодні поблизу Житомира сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобуса.

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Поблизу Тетерівки на дорозі Житомир-Чернівці лоб у лоб зіткнулися мікроавтобус «Фольксваген» та автомобіль BMW (БМВ). Унаслідок ДТП до лікарень відвезли 24 особи, з них 12 — госпіталізовано.

Поліція попередньо встановила, що 25-річний водій BMW рухався у напрямку Житомира і намагався обігнати іншу машину. Під час маневру він виїхав на узбіччя дороги і втратив керування. Його авто виїхало на зустрічну смугу і зіткнулося з маршрутним автобусом, який прямував з Києва до Хмельницького.

Після лобового удару легковик загорівся. На місці ДТП працювали п’ять бригад швидкої допомоги.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

«Ракурс» сьогодні повідомляв також про іншу ДТП — в Луганській області восьмеро осіб травмувалися внаслідок ДТП, що трапилася поблизу автозаправки у прифронтовому місті Щастя Новоайдарського району.