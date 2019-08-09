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Місце інциденту, фото: Національна поліція

Семеро пасажирів маршрутки травмувалися в ДТП у прифронтовому місті на Луганщині (ФОТО)

9 сер 2019, 16:51
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В Луганській області сьогодні восьмеро осіб травмувалися внаслідок ДТП, що трапилася на 72-у км автодороги Н-2 поблизу автозаправки у місті Щастя Новоайдарського району.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, ДТП виникла внаслідок виїзду

вантажного автомобіля Mercedes-Benz на зустрічну смугу, де він зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Renault Trafic, котрий, у свою чергу, перевищив допустимий швидкісний режим.

Водії транспортних засобів перебували за кермом у тверезому стані, — наголошують у прокуратурі.

Renault Trafic перевозив пасажирів зі Станиці Луганської в напрямку до Сєвєродонецька.

Внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали семеро пасажирів маршрутного таксі та водій вантажного автомобіля.

У чотирьох травмованих — переломи кінцівок, — наголошують у прокуратурі.

За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Обставини ДТП встановлюються.

Місце інциденту, фото: прокуратура Луганської області

Місце інциденту, фото: прокуратура Луганської області

Нагадаємо, восени 2017 року на Луганщині 13 осіб постраждали внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з двома тракторами.

Джерело: Ракурс


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