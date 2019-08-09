Місце інциденту, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n125378-semero-pasajyriv-marshrutky-travmuvalysya-vnaslidok-dtp-u-pryfrontovomu-misti-na-luganschyni-foto.html

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В Луганській області сьогодні восьмеро осіб травмувалися внаслідок ДТП, що трапилася на 72-у км автодороги Н-2 поблизу автозаправки у місті Щастя Новоайдарського району.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, ДТП виникла внаслідок виїзду

вантажного автомобіля Mercedes-Benz на зустрічну смугу, де він зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Renault Trafic, котрий, у свою чергу, перевищив допустимий швидкісний режим.

Водії транспортних засобів перебували за кермом у тверезому стані, — наголошують у прокуратурі.

Renault Trafic перевозив пасажирів зі Станиці Луганської в напрямку до Сєвєродонецька.

Внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали семеро пасажирів маршрутного таксі та водій вантажного автомобіля.

У чотирьох травмованих — переломи кінцівок, — наголошують у прокуратурі.

За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, восени 2017 року на Луганщині 13 осіб постраждали внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з двома тракторами.