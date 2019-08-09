"Слуга народу" претендуватиме на посади в усіх комітетах нової Ради, фото — flickr.com

https://racurs.ua/ua/n125377-sluga-narodu-pretenduvatyme-na-posady-v-usih-komitetah-novoyi-rady-razumkov.html

Ракурс

Партія «Слуга народу» претендуватиме на посади в усіх комітетах дев’ятого скликання Верховної Ради. Керівник цієї політичної сили Дмитро Разумков заявив, що голова, перший заступник чи секретар кожного з комітетів Ради може представляти переможця парламентських виборів 2019 року.

Loading...

Разумков сьогодні прокоментував деякі деталі підготовчого засідання парламенту на спеціальному брифінгу.

На зустрічі домовлено, що у новій Раді працюватиме 22 комітети, а також комісія з приватизації. Разумков вважає, що оскільки «Слуга народу» матиме приблизно 60% нардепів у Раді, то мусить претендувати на участь в кожному із комітетів. Йдеться про посаду керівника, першого заступника та секретаря, а також в деяких випадках — про посаду заступника голови комітету.

Керівник «Слуги народу» не зміг відповісти на питання щодо претендентів на посаду віце-спікера з-поміж представників партій «Батьківщина» та «Голос». Водночас на брифінгу прозвучало число ймовірних учасників коаліції, яку очолить «Слуга народу» — 254 нардепи.

Нагадаємо, що сьогодні на підготовчому засіданні майбутні нардепи ухвалили дату проведення першого пленарного та урочистого засідання Верховної Ради дев’ятого скликання.

Нагадаємо, що за підсумками дострокових виборів депутатів Верховної Ради більшість у парламенті отримала президентська партія «Слуга народу» (понад 250 нардепів із урахуванням переможців у мажоритарних округах). Прохідний бар'єр подолали також «Опозиційна платформа — За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і «Голос».