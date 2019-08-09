"Слуга народа" будет претендовать на должности во всех комитетах новой Рады, фото — flickr.com

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Ракурс

Партия «Слуга народа» будет претендовать на должности во всех комитетах девятого созыва Верховной Рады. Руководитель этой политической силы Дмитрий Разумков заявил, что председатель, первый заместитель или секретарь каждого из комитетов Рады может представлять победителя парламентских выборов 2019 года.

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Разумков сегодня прокомментировал некоторые детали подготовительного заседания парламента на специальном брифинге.

На встрече достигнута договоренность о том, что в новой Раде будет работать 22 комитета, а также комиссия по приватизации. Разумков считает, что поскольку «Слуга народа» будет представлять примерно 60% нардепов в Раде, то партия должна претендовать на участие в каждом из комитетов. Речь идет о должности руководителя, первого заместителя и секретаря, а также в некоторых случаях — еще и о должности заместителя председателя комитета.

Руководитель «Слуги народа» не смог ответить на вопрос относительно претендентов на должность вице-спикера среди представителей партий «Батькивщина» и «Голос». В то же время на брифинге прозвучало число вероятных участников коалиции, которую возглавит «Слуга народа» — 254 нардепа.

Напомним, что сегодня на подготовительном заседании будущие нардепы приняли дату проведения первого пленарного и торжественного заседания Верховной Рады девятого созыва.

Напомним, что по итогам досрочных выборов депутатов Верховной Рады большинство в парламенте получила президентская партия «Слуга народа» (более 250 нардепов с учетом победителей в мажоритарных округах). Проходной барьер преодолели также «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос».