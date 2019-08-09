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Ракурс
Новая Рада соберется на первое заседание 29 августа. Фото: Zik

Новая Рада соберется на первое заседание 29 августа

9 авг 2019, 14:59
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Верховная Рада проведет первое торжественное и одновременно пленарное заседание в четверг, 29 августа.

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Соответствующее решение было принято сегодня, 9 августа, во время заседания подготовительной группы новоизбранных нардепов в Киеве.

Из 25 его участников за назначение первого заседания нового парламента на 29 августа проголосовали 20 человек, еще пять воздержались.

Эту дату предложил Дмитрий Разумков, представитель президентской политсилы «Слуга народа». Он обосновал это необходимостью демонстрации готовности нового состава парламента работать эффективно.

Также были предложены даты 20 и 27 августа и 3 сентября. Но эти предложения даже не были рассмотрены, поскольку большинство поддержало инициативу Разумкова.

Также во время заседания были сформированы две подгруппы по 11 и 6 человек соответственно, которые будут отвечать за подготовку торжественного и пленарного заседаний новой Рады, а также займутся вопросами распределения функций будущих комитетов. Мажоритарщики и представитель партии «Голос» будут работать в каждой подгруппе.

Источник: Ракурс


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