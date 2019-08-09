Верховная Рада: новые нардепы собрались на первое подготовительное заседание. Фото: Lenta.UA

https://racurs.ua/n125363-verhovnaya-rada-novye-nardepy-sobralis-na-pervoe-podgotovitelnoe-zasedanie-translyaciya.html

Ракурс

В Верховной Раде сегодня впервые собрались новые народные депутаты, входящие в подготовительную группу.

Loading...

Народные избранники заседают в конференц-зале парламента. Известно, что участники заседания рассмотрят, в частности, вопрос о количестве комитетов в новой Раде. Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Подготовительную группу формируют представители всех партий, прошедших в Раду по итогам внеочередных выборов, состоявшихся 21 июля. От партии «Слуга народа» будет 17 делегатов, от «Оппозиционной платформы — За жизнь» — три, от «Батькивщины» и «Европейской солидарности» — по два и от «Голоса» — один делегат.

Самовыдвиженцы, которые прошли в Раду по мажоритарным округам, также могут ввести в подготовительную группу по одному делегату от 15 нардепов после предоставления письменного заявления.

Напомним, 21 июля 2019 года состоялись досрочные выборы депутатов Верховной Рады девятого созыва. По итогам голосования подавляющее большинство в парламенте получила президентская партия «Слуга народа» — более 250 нардепов с учетом победителей в мажоритарных округах. Еще четыре политсилы, которые преодолели проходной барьер, а именно «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос», приведут в Раду всего несколько десятков нардепов.