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Ракурс
Тело пропавшего мальчика обнаружили в море под Одессой. Фото: "Цензор.НЕТ"

Тело пропавшего мальчика обнаружили в море под Одессой

9 авг 2019, 14:31
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В Одессе водолазы на протяжении суток искали мальчика, который пропал после того, как его вместе с отчимом накрыло волной и унесло в открытое море.

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Сегодня, 9 августа, в 10.40 тело 13-летнего пропавшего мальчика водолазы обнаружили на расстоянии около 70−80 метров от берега неподалеку от села Григорьевка Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Сообщение о пропавшем в Черном море подростке и его отчиме поступило в Службу спасения около 20.00 7 августа. Мужчину удалось спасти с помощью катера, а поиски мальчика продолжались целые сутки.

В процессе поисков пропавшего мальчика спасатели обследовали около 25 км побережья, а также дно Черного моря на площади 14,3 тыс. кв. м. В результате тело мальчика достали из воды водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения.

По данным ГСЧС, на месте происшествия с родственниками и близкими погибщего сейчас работают психологи.

Как сообщалось ранее, с начала текущего года в украинских водоемах утонули уже более 500 человек. Как сообщают спасатели, наиболее распространенной причиной несчастных случаев является несоблюдение правил безопасного поведения на воде.

Источник: Ракурс


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