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Ракурс
Место инцидента, фото: Андрей Пинчук

На Днепропетровщине в офисе старосты села подорвали банкомат (ФОТО)

9 авг 2019, 14:23
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В расположенном возле Днепра селе Волосское этой ночью, примерно в 2.00, прогремел взрыв в офисе сельского старосты.

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Злоумышленники, взломав двери здания ломами, пробрались внутрь и взорвали установленный там банкомат «ПриватБанка», забрав оттуда остатки денег. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил староста сел Волосское, Ракшивка, Червоный Садок и Майорка Андрей Пинчук.

Какую именно сумму похитили злоумышленники, чиновнику не известно.

Пинчук отметил, что взрывная волна повредила окна и межкомнатные двери здания, где располагался банкомат.

По его словам, в здании сработала сигнализация и автомобиль с сотрудниками охранной фирмы, с которой заключен договор, был на месте инцидента уже через «10 с лишним минут». Однако злоумышленникам на совершение преступления понадобилось всего три минуты.

Отмечается, что это уже 13-е такое преступление, совершенное в Днепропетровской области в этом году. За информацию о лицах, стоящих за осуществлением нападений на банкоматы, обещано вознаграждение.

Место инцидента, фото: Андрей Пинчук

Место инцидента, фото: Андрей Пинчук

Напомним, в апреле на Днепропетровщине в селе Орловщина был взорван банкомат «ПриватБанка», установленный в помещении сельсовета.

Источник: Ракурс


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