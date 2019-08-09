Грицак станет фигурантом расследования НАБУ. Фото: radiosvoboda.org

https://racurs.ua/n125365-gricak-stanet-figurantom-rassledovaniya-nabu.html

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Василий Грицак, глава Службы безопасности Украины, и еще несколько высокопоставленных правоохранителей станут фигурантами уголовного производства Антикоррупционного бюро.

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Решение о необходимости начала соответствующего расследования 2 августа принял Соломенский райсуд Киева, сообщает сегодня «РБК-Украина» со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Кроме Грицака, в постановлении суда речь идет о первом замглавы СБУ, начальнике Главного управления по борьбе с организованной преступностью СБУ, прокуроре прокуратуры Волынской области, зампрокурора Волынской области, начальнике Главного следственного управления и его заместителе, руководителе следственного управления Национальной полиции в Волынской области и его заместителе.

Как известно, ранее глава государства Владимир Зеленский требовал от Верховной Рады увольнения Грицака с поста начальника СБУ, но народные избранники не поддержали соответствующее постановление.

При этом Зеленский назначил первым замглавы СБУ Ивана Баканова — своего друга детства, члена «Слуги народа» и юриста студии «Квартал 95». После этого Грицак ушел в отпуск, а Баканов де-факто руководит спецслужбой в статусе исполняющего обязанности.

Чтобы допустить Баканова к государственной тайне в связи с назначением в СБУ, ему было присвоено звание лейтенанта, поскольку должности замглавы ведомства имеют право занимать только офицеры. Отметим также, что Баканов в армии не служил и военную кафедру при вузе не проходил.