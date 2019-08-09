Грицак стане фігурантом розслідування НАБУ. Фото: radiosvoboda.org

https://racurs.ua/ua/n125365-grycak-stane-figurantom-rozsliduvannya-nabu.html

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Василь Грицак, голова Служби безпеки України, та ще кілька високопоставлених правоохоронців стануть фігурантами кримінального провадження Антикорупційного бюро.

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Рішення про необхідність відкриття відповідного розслідування 2 серпня ухвалив Солом’янський райсуд Києва, повідомляє сьогодні «РБК-Україна» з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Окрім Грицака, в постанові суду йдеться про першого заступника голови СБУ, начальника Головного управління боротьби з організованою злочинністю СБУ, прокурора прокуратури Волинської області, заступника прокурора Волинської області, начальника Головного слідчого управління та його заступника, керівника слідчого управління Національної поліції у Волинській області та його заступника.

Як відомо, раніше глава держави Володимир Зеленський вимагав від Верховної Ради звільнення Грицака з посади начальника СБУ, але народні обранці не підтримали відповідну постанову.

При цьому Зеленський призначив першим заступником голови СБУ Івана Баканова — свого друга дитинства, члена «Слуги народу» та юриста студії «Квартал 95». Після цього Грицак пішов у відпустку, а Баканов де-факто керує спецслужбою в статусі виконуючого обов’язки.

Аби допустити Баканова до державної таємниці у зв’язку з призначенням в СБУ, йому було присвоєно звання лейтенанта, оскільки посади заступників глави відомства мають право займати лише офіцери. Зазначимо також, що Баканов в армії не служив і військову кафедру при виші не проходив.