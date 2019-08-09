Кнопкодавів чекає кримінальна відповідальність, а прогульників – позбавлення мандата – Разумков. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n125364-knopkodaviv-chekaie-kryminalna-vidpovidalnist-a-progulnykiv-pozbavlennya-mandata-razumkov.html

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Дмитро Разумков, один з найбільш ймовірних кандидатів на пост глави нової Верховної Ради, розповів про плани «Слуги народу» реформувати парламент і покарання, які чекають на кнопкодавів і депутатів-прогульників.

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За словами Разумкова, у партії Зеленського впевнені, що депутати, які в обхід Конституції займаються кнопкодавством, повинні бути суворо покарані. На даний момент «Слуга народу» розглядає кілька способів покарання — від високих штрафів в розмірі 50−80 тис. грн до кримінальної відповідальності за такі дії. Про це Разумков розповів в ефірі телеканалу «112 Україна».

Також для того, щоб депутати могли голосувати тільки за себе, у новому парламенті збираються ввести спеціальну систему голосування. Як повідомив Разумков, це може втілитися за допомогою введення сенсорної кнопки. Головне — це забезпечення роботи такої кнопки, так як вона знаходиться в парламенті вже кілька років, але ще жодного разу не була задіяна.

Крім того, кандидат на пост глави ВР вважає, що карати треба також і депутатів-прогульників. За його словами, на тих, хто протягом сесії не був на 30% пленарних засідань і в роботі комітетів, чекає позбавлення мандату. Таке рішення Разумков вважає найбільш справедливим.

Разумков зазначив також і можливість розробки законопроекту щодо припинення повноважень народного депутата. На думку «Слуги народу», повинна дотримуватися партійна дисципліна. Якщо депутат під час передвиборної кампанії виступав за зняття депутатської недоторканності, то він повинен проголосувати за такий законопроект і під час своєї діяльності в якості народного депутата.

«Необхідно дотримуватися тих ідеологічних цінностей, з якими ти йшов до людей», — додав Разумков.

Нагадаємо, що раніше Разумков підтвердив, що «Слуга народу» висуне його в якості кандидата на пост спікера Верховної Ради. Крім того, на посаду першого заступника голови парламенту партія Зеленського запропонує представника президента в Раді Руслана Стефанчука.