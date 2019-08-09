Разумков розповів, за яким принципом депутатів від «Слуги народу» поділили на групи

Дмитро Разумков, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n125362-razumkov-rozpoviv-za-yakym-pryncypom-deputativ-vid-slugy-narodu-podilyly-na-grupy.html

Ракурс

Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков розповів, за якими принципами народні депутати від цієї політсили були розподілені на 15 неформальних груп і як обирали їхніх лідерів.

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За словами Разумкова, лідери — це здебільшого люди, котрі пройшли з командою політсили всю виборчу кампанію, розпочинаючи з президентської, та мають авторитет всередині партії й фракції. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «112 Україна».

Разумков наголошує, такий поділ необхідний, оскільки фракція «Слуга народу» матиме найбільшу кількість депутатів — 254 народних обранці, в той час як найбільші зали парламенту, не враховуючи зал сесійних засідань, розраховані лише на 250 місць.

Тому нам дійсно потрібно буде функціонувати в межах таких груп, — зазначив Разумков.

За словами Разумкова, у політсилі вибирали не лідерів груп, а заступників голови фракції.

Заступники голови фракції висуваються один від 15 згідно з регламентом. У нас виходить трошки менше — це допомагає координувати діяльність усередині фракції, — зазначив політик.

Втім, Разумков наголошує, що це не означає поділу фракції «Слуга народу» на окремі групи згідно олігархічного впливу.

Він також підтвердив, що перелік можливих лідерів груп у «Слузі народу», який потрапив до ЗМІ і включає Галину Янченко, Дмитра Соломчука, Юрія Місягіна, Павла Халімона, Євгенію Кравчук, Павла Сушка, Юрія Корявченкова, Юрія Киселя, Миколу Тищенка, Вадима Струневича, Ольгу Савченко, Максима Ткаченка, Артема Культенка, Романа Мулика та Олену Шуляк, відповідає дійсності.

Найімовірніше, саме ці люди будуть пропонуватися на посаду заступників керівника фракції, повідомив Разумков.

Нагадаємо, Разумков нещодавно заявив, що деокупацію Донабасу не вдасться здійснити лише шляхом ухвалення певних законів.