Разумков рассказал, по какому принципу депутатов от «Слуги народа» разделили на группы

Дмитрий Разумков, фото: ТСН

https://racurs.ua/n125362-razumkov-rasskazal-po-kakomu-principu-deputatov-ot-slugi-naroda-razdelili-na-gruppy.html

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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, по каким принципам народные депутаты от этой политсилы были распределены на 15 неформальных групп и как выбирали их лидеров.

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По словам Разумкова, лидеры — это в основном люди, которые прошли с командой политсилы всю избирательную кампанию, начиная с президентской, и пользуются авторитетом внутри партии и фракции. Об этом он заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

Разумков подчеркивает, такое разделение необходимо, поскольку фракция «Слуга народа» будет иметь наибольшее количество депутатов — 254 народных избранника, в то время как крупнейшие залы парламента, не считая зал сессионных заседаний, рассчитанные только на 250 мест.

Поэтому нам действительно нужно будет функционировать в рамках таких групп, — отметил Разумков.

По словам Разумкова, в политсиле выбирали не лидеров групп, а заместителей главы фракции.

Заместители председателя фракции выдвигаются один от 15 согласно регламенту. У нас получается немножко меньше — это помогает координировать деятельность внутри фракции, — отметил политик.

Впрочем, Разумков заверил, что это не означает разделения фракции «Слуга народа» на отдельные группы согласно олигархическому влиянию.

Он также подтвердил, что перечень возможных лидеров групп в «Слуге народа», который попал в СМИ и включает Галину Янченко, Дмитрия Соломчука, Юрия Мисягина, Павла Халимона, Евгения Кравчука, Павла Сушко, Юрия Корявченкова, Юрия Киселя, Николая Тищенко, Вадима Струневича, Ольгу Савченко, Максима Ткаченко, Артема Культенко, Романа Мулика и Елену Шуляк, соответствует действительности.

Скорее всего, именно эти люди будут предлагаться на должности заместителей руководителя фракции, сообщил Разумков.

Напомним, Разумков недавно заявил, что деоккупацию Донабасу не удастся осуществить только путем принятия определенных законов.