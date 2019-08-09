Война на Донбассе: взят под стражу боевик из Краматорска, приехавший получать загранпаспорт

На 60 суток арестован житель Краматорска, который в составе бандформирований воевал против ВСУ, фото: «Народна правда»

https://racurs.ua/n125361-voyna-na-donbasse-vzyat-pod-straju-boevik-iz-kramatorska-priehavshiy-poluchat-zagranpasport.html

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Жителю Краматорска, который в составе бандформирований «Оплот» так называемой ДНР и 11-го гвардейского казачьего батальона так называемой ЛНР воевал против Вооруженных сил Украины на Донбассе, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что злоумышленника обнаружили 5 августа в Краматорске по месту жительства родственников, куда он прибыл с целью получения внутреннего и заграничного паспортов.

В рядах бандформирований он находился в период с июня 2015 года по ноябрь 2016 года.

В частности, принимал участие в боевых действиях вблизи населенных пунктов Ясное и Дебальцево Донецкой области и Станица Луганская Луганской области.

Относительно него начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 (участие в деятельности террористической организации). За это правонарушение государство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в марте 2016 года в Краматорске задержали боевика, который не захотел отступать вместе со своими сообщниками в оккупированный Донецк и остался в городе, скрываясь от правоохранителей.