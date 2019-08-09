Во Львове задержали арендатора, который убил владельца квартиры. Фото: "ГолосUA"

https://racurs.ua/n125360-vo-lvove-zaderjali-arendatora-kotoryy-ubil-vladelca-kvartiry.html

Ракурс

Во Львове жестоко убили мужчину 64 лет. По данным правоохранительных органов, в убийстве подозревается человек, который снимал у покойного жилье.

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Как установило следствие, между владельцем квартиры и арендатором в день инцидента произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил хозяина жилья. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

Впоследствии в Личаковский отдел полиции поступило сообщение о конфликте в одном из львовских домов. На место события прибыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила владельца квартиры без признаков жизни. На теле 64-летнего мужчины были обнаружены раны в районе головы, а также у него были переломаны ребра.

Подозреваемым оказался мужчина в возрасте 41 года, житель одного из сел Сокальского района Львовской области, который снимал квартиру у покойного вместе со своей сожительницей. После совершения убийства он скрылся с места происшествия, но полицейские установили его местоположение и задержали злоумышленника.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (об умышленном убийстве) Уголовного Кодекса Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, что ранее во Львове был задержан мужчина, которого обвиняют в убийстве прохожего во время съемок фильма. Подозреваемый нанес ножевое ранение в ходе ссоры с местным прохожим на съемочной площадке.