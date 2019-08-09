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Ракурс
У Львові затримали орендаря, який вбив власника квартири. Фото: "ГолосUA"

У Львові затримали орендаря, який вбив власника квартири

9 сер 2019, 12:11
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У Львові жорстоко вбили чоловіка 64 років. За даними правоохоронних органів, у вбивстві підозрюється чоловік, який винаймав у покійного житло.

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Як встановило слідство, між власником квартири і орендарем у день інциденту стався конфлікт, у ході якого підозрюваний побив господаря житла. Про це повідомила прес-служба Національної поліції Львівської області.

Згодом у Личаківський відділ поліції надійшло повідомлення про конфлікт в одному із львівських будинків. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка виявила власника квартири без ознак життя. На тілі 64-річного чоловіка було виявлено рани в районі голови, а також у нього були переламані ребра.

Підозрюваним виявився чоловік у віці 41 року, житель одного із сіл Сокальського району Львівської області, який винаймав квартиру у покійного разом зі своєю співмешканкою. Після скоєння вбивства він зник з місця події, але поліцейські встановили його місце розташування і затримали зловмисника.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (про умисне вбивство) Кримінального Кодексу України. Дана стаття передбачає покарання у виді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Нагадаємо, що раніше у Львові було затримано чоловіка, якого звинувачують у вбивстві перехожого під час зйомок фільму. Підозрюваний завдав ножове поранення у ході сварки із місцевим перехожим на знімальному майданчику.

Джерело: Ракурс


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