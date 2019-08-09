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Місце інциденту, фото: «Агентство Анадолу»

Пожежа та вибухи на складі боєприпасів сталися в Туреччині (ФОТО)

9 сер 2019, 11:35
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У Туреччині сталася серія вибухів на складі однієї з військових частин у розташованому на межі з Сирією Рейханлинському районі південно-східної провінції Хатай.

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В результаті вибухів у деяких частинах складу спалахнула пожежа, повідомляє агентство «Анадолу».

Зазначається, що вибухи розпочалися вночі й невпинно тривали до ранку. З метою безпеки були евакуйовані жителі довколишніх територій. У декількох десятках будинків вибито віконне скло та з’явилися тріщини у стінах. Крім того, в стінах деяких будинків виявлені шматки шрапнелі.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, причини вибухів встановлюються.

На місці інциденту працюють медики, пожежники та поліція.

Місце інциденту, фото: «Агентство Анадолу»

Місце інциденту, фото: «Агентство Анадолу»

Місце інциденту, фото: «Агентство Анадолу»

Нагадаємо, нещодавно в Росії сталася пожежа та вибухи на розташованих у селищі Кам’янка Ачинського району Красноярського краю військових складах, де зберігалися близько 40 тис. артилерійських снарядів калібру 125 і 152 мм. Російські ЗМІ повідомляли про загиблого внаслідок інциденту військовослужбовця та ще понад десять постраждалих осіб.


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