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Місце інциденту, фото: «Агентство Анадолу»
Пожежа та вибухи на складі боєприпасів сталися в Туреччині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n125359-pojeja-ta-vybuhy-na-skladi-boieprypasiv-stalysya-v-turechchyni-foto.htmlРакурс
У Туреччині сталася серія вибухів на складі однієї з військових частин у розташованому на межі з Сирією Рейханлинському районі південно-східної провінції Хатай.
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В результаті вибухів у деяких частинах складу спалахнула пожежа, повідомляє агентство «Анадолу».
Зазначається, що вибухи розпочалися вночі й невпинно тривали до ранку. З метою безпеки були евакуйовані жителі довколишніх територій. У декількох десятках будинків вибито віконне скло та з’явилися тріщини у стінах. Крім того, в стінах деяких будинків виявлені шматки шрапнелі.
За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, причини вибухів встановлюються.
На місці інциденту працюють медики, пожежники та поліція.
Нагадаємо, нещодавно в Росії сталася пожежа та вибухи на розташованих у селищі Кам’янка Ачинського району Красноярського краю військових складах, де зберігалися близько 40 тис. артилерійських снарядів калібру 125 і 152 мм. Російські ЗМІ повідомляли про загиблого внаслідок інциденту військовослужбовця та ще понад десять постраждалих осіб.
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