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Ракурс
Место инцидента, фото: «Агентство Анадолу»

Пожар и взрывы на складе боеприпасов произошли в Турции (ФОТО)

9 авг 2019, 11:35
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В Турции произошла серия взрывов на складе одной из воинских частей в расположенном на границе с Сирией Рейханлинськом районе юго-восточной провинции Хатай.

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В результате взрывов в некоторых частях склада вспыхнул пожар, сообщает агентство «Анадолу».

Отмечается, что взрывы начались ночью и постоянно продолжались до утра. В целях безопасности были эвакуированы жители близлежащих территорий. В нескольких десятках домов выбиты оконные стекла и появились трещины в стенах. Кроме того, в стенах некоторых домов обнаружены куски шрапнели.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, причины взрывов устанавливаются.

На месте инцидента работают медики, пожарные и полиция.

Место инцидента, фото: «Агентство Анадолу»

Место инцидента, фото: «Агентство Анадолу»

Место инцидента, фото: «Агентство Анадолу»

Напомним, недавно в России произошел пожар и взрывы на расположенных в поселке Каменка Ачинского района Красноярского края военных складах, где хранились около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм. Российские СМИ сообщали о погибшем в результате инцидента военнослужащем и еще более десяти пострадавших.


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