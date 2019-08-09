Место инцидента, фото: «Агентство Анадолу»

https://racurs.ua/n125359-pojar-i-vzryvy-na-sklade-boepripasov-proizoshli-v-turcii-foto.html

Ракурс

В Турции произошла серия взрывов на складе одной из воинских частей в расположенном на границе с Сирией Рейханлинськом районе юго-восточной провинции Хатай.

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В результате взрывов в некоторых частях склада вспыхнул пожар, сообщает агентство «Анадолу».

Отмечается, что взрывы начались ночью и постоянно продолжались до утра. В целях безопасности были эвакуированы жители близлежащих территорий. В нескольких десятках домов выбиты оконные стекла и появились трещины в стенах. Кроме того, в стенах некоторых домов обнаружены куски шрапнели.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, причины взрывов устанавливаются.

На месте инцидента работают медики, пожарные и полиция.

Напомним, недавно в России произошел пожар и взрывы на расположенных в поселке Каменка Ачинского района Красноярского края военных складах, где хранились около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм. Российские СМИ сообщали о погибшем в результате инцидента военнослужащем и еще более десяти пострадавших.