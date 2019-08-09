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В Киеве на взятке в 5 тыс. долл. погорели два прокурора. Фото: Politeka.net

В Киеве на взятке в 5 тыс. долл. погорели два прокурора (ФОТО)

9 авг 2019, 11:31
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В Киеве на взятке пойманы два прокурора одной из Киевских местных прокуратур, которые требовали 5 тыс. долл. от местного предпринимателя, директора сети автозаправочных станций.

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Следователи Государственного бюро расследований задержали двух прокуроров непосредственно при получении ими взятки в размере 5 тыс. долл. За эту сумму они обещали взамен не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности, а также оказывать содействие в работе его сети АЗС. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Как сообщает Госбюро расследований, передачей денег занимался посредник — гражданское лицо. После задержания были проведены обыски на рабочем месте правоохранителей.

Следователями ГБР открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (о получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством данной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит наказание в виде заключения под стражу на срок от 5 до 10 лет.

В Киеве на взятке в 5 тыс. долл. погорели два прокурора. Фото: пресс-служба ГБР

В Киеве на взятке в 5 тыс. долл. погорели два прокурора. Фото: пресс-служба ГБР

В Киеве на взятке в 5 тыс. долл. погорели два прокурора. Фото: пресс-служба ГБР

В Киеве на взятке в 5 тыс. долл. погорели два прокурора. Фото: пресс-служба ГБР

Напомним, что ранее на взятке в размере 2 тыс. долл. был пойман еще один киевский прокурор. За эту сумму правонарушитель обещал освободить от наказания в виде лишения свободы одного из обвиняемых.

Источник: Ракурс


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