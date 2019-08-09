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Украина и США будут сотрудничать в сфере ядерной энергетики, фото: Nuclear Pavillion

Украина и США начали совместный проект в области ядерной энергетики

9 авг 2019, 10:54
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Украина и США в Вашингтоне начали совместный проект по сотрудничеству в сфере образования и исследований в области современной ядерной науки и инженерии.

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Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

В конференции, посвященной началу этого проекта, посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что Украина имеет большой потенциал и квалифицированных специалистов в этой сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с США проектов. В частности, он отметил важность «обмена знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома».

Кроме Чалого, на конференции с докладом также выступал заместитель Министра энергетики США Уильям Джойс.

Также в рамках этого мероприятия посольство Украины в США представило открытую в Университете Джорджа Вашингтона выставку «50 изобретений, которые Украина подарила миру».

Напомним, летом 2017 года Госатомрегулирование Украины сообщало о возобновлении сотрудничества с США в сфере ядерной энергетики. Впервые соответствующая договоренность была достигнута между обоими государствами в 2006 году.

Источник: Ракурс


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