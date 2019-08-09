В Киеве помощник кандидата в депутаты от партии «Сила и честь» грозился расстрелять детей. Фото: NewsOne

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Ракурс

В Киеве помощник кандидата в депутаты от партии «Сила и честь» Игоря Смешко угрожал детям расстрелом. Кроме того, угрожать он начал и журналисту, который попытался вмешаться в сложившуюся ситуацию.

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Взрослый мужчина припарковал свой автомобиль на пешеходном тротуаре около одного из жилых домов столицы. Детям, которые проехали мимо его машины на скейте, мужчина угрожал расстрелом. Об этом рассказал журналист Игорь Колтунов на своей странице в Facebook, выложив подтверждающие видео.

Мужчиной, который грозился расстрелять детей из окна за то, что они воспользовались пешеходным тротуаром, оказался Алексей Школьный, помощник и доверенное лицо кандидата в депутаты Александра Гончаренко от партии «Сила и Честь» Игоря Смешко.

По словам журналиста, когда он подошел с включенной камерой к месту события и попытался заступиться за неповинных детей, помощник кандидата в депутаты достал дубинку и угрожал убийством, пытаясь забрать у Колтунова телефон.

После этого, чтобы продемонстрировать собственную значимость, Школьный подогнал к тротуару еще один автомобиль — Mersedes S500 с номером АА 7770 ОЕ. Журналист добавил, что такие «блатные» номера «помогают неадекватам из структур уходить от ответственности».

Напомним, что ранее в Киеве произошла стрельба на детской площадке. Трое злоумышленников напали на мужчину при ребенке, а он в ответ на это сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем начал стрелять им под ноги. В результате двое из троих хулиганов получили ранения.