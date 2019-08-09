У Києві помічник кандидата в депутати від партії «Сила і честь» погрожував розстріляти дітей. Фото: NewsOne

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У Києві помічник кандидата в депутати від партії «Сила і честь» Ігоря Смешка погрожував дітям розстрілом. Крім того, погрожувати він почав і журналісту, який спробував втрутитися в ситуацію, що склалася.

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Дорослий чоловік припаркував свій автомобіль на пішохідному тротуарі біля одного з житлових будинків столиці. Дітям, які проїхали повз його машини на скейті, чоловік погрожував розстрілом. Про це розповів журналіст Ігор Колтунов на своїй сторінці у Facebook, виклавши підтверджуючі відео.

Чоловіком, який погрожував розстріляти дітей з вікна за те, що вони скористалися пішохідним тротуаром, виявився Олексій Школьний, помічник і довірена особа кандидата в депутати Олександра Гончаренко від партії «Сила і Честь» Ігоря Смешка.

За словами журналіста, коли він підійшов із увімкненою камерою до місця події і спробував заступитися за неповинних дітей, помічник кандидата в депутати дістав палицю і погрожував вбивством, намагаючись забрати у Колтунова телефон.

Після цього, щоб продемонструвати власну значущість, Шкільний підігнав до тротуару ще один автомобіль — Mersedes S500 із номером АА 7770 ОЕ. Журналіст додав, що такі «блатні» номери «допомагають неадекватам зі структур ухилятися від відповідальності».

Нагадаємо, що раніше у Києві сталася стрілянина на дитячому майданчику. Троє зловмисників напали на чоловіка при дитині, а він у відповідь на це спочатку зробив попереджувальний постріл у повітря, а потім почав стріляти їм під ноги. У результаті двоє з трьох хуліганів отримали поранення.