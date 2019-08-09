На Полтавщині під час пожежі заживо згоріла чотирирічна дитина. Фото: "Цензор.НЕТ"

https://racurs.ua/ua/n125355-na-poltavschyni-pid-chas-pojeji-zajyvo-zgorila-chotyryrichna-dytyna-foto.html

Ракурс

У Полтавській області пожежа у господарській будівлі забрала життя чотирирічного хлопчика. Дитина згоріла заживо, аїї семирічному братові вдалося врятуватися.

Loading...

Трагедія сталася у селі Степаненки Гадяцького району Полтавської області. Прибулі на місце інциденту рятувальники виявили джерело загоряння у приватному господарстві одного з житлових будинків. Про це повідомила прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

У вогні загинула маленька дитина — хлопчик чотирьох років. Разом зі своїм семирічним братом він грав у дворі, поки його мама розмовляла зі своєю подругою у будинку. Діти вирішили пограти із вогнем у сараї, в якому було складено сіно. Коли спалахнув вогонь, дитина семи років змогла вибігти із палаючого будинку, а його молодшому братові не вдалося врятуватися — він згорів заживо на місці події.

Повідомлення про пожежу надійшло від сусіда, який почув дитячі крики і кинувся на допомогу, але зайтидо палаючого сараю він уже не зміг. Рятувальникам, через сильне задимлення працюючим в апаратах захисту органів дихання, вдалося ліквідувати пожежу.

Нагадаємо, що раніше чотири маленькідитини загинули під час пожежі у приватному будинку в Одеській області. Дві однорічні та дві дворічні дівчинки згоріли заживо, поки їх матері 19 і 23 років перебували у дворі будинку в стані алкогольного сп’яніння.