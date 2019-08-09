Уляна Супрун

https://racurs.ua/ua/n125191-medychna-reforma-v-ukrayini-ne-ie-medreformou-ulyany-suprun-kateryna-amosova.html

Ракурс

В рамках проведення медичної реформи в Україні є певні позитивні зміни. Це і електронний запис до лікаря, і комп’ютеризація. Водночас незахищеність даних — це великий негатив. Ще один плюс — команда Супрун залишила на первинному рівні педіатрів та терапевтів. Однак ця медрефома не є реформою Уляни Супрун.

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Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» доктор медичних наук, кардіолог, професор внутрішньої медицини, екс-ректорка Медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова, реформа була започаткована раніше. Зокрема, запровадження сімейних лікарів — це міністр Поліщук, відокремлення трьох рівнів медичної допомоги — Раїса Богатирьова. Ще влітку 2014 року (міністром охорони здоров’я був Олег Мусій) працювала експертно-дорадча група, було прописано стратегію і концепцію, яку підписав Гройсман.

«Уляна Супрун, імовірно, пройшла кастинг на те, на що не погодилося багато людей — приймати рішення, які заощаджують гроші, але суперечать соціальним засадам охорони здоров’я», — вважає лікар.

На її думку, попри неоднозначність, у проведеному через Верховну Раду завдяки президентській команді законі «Про державні фінансові гарантії» плюсів більше. Зокрема, там закладено 5% ВВП на охорону здоров‘я.