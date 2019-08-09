Ульяна Супрун

https://racurs.ua/n125191-medicinskaya-reforma-v-ukraine-ne-yavlyaetsya-medreformoy-ulyany-suprun-ekaterina-amosova.html

Ракурс

В рамках проведения медицинской реформы в Украине есть определенные позитивные изменения. Это и электронная запись к врачу, и компьютеризация. В то же время незащищенность данных — это большой негатив. Еще один плюс — команда Супрун оставила на первичном уровне педиатров и терапевтов. Однако эта медрефома не является реформой Ульяны Супрун.

Loading...

Как рассказала в интервью «Ракурсу» доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины, экс-ректор Медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова, реформа была начата раньше. В частности, введение семейных врачей — это министр Полищук, разделение трех уровней медицинской помощи — Раиса Богатырева. Еще летом 2014 года (министром здравоохранения был Олег Мусий) работала экспертно-консультационная группа, была прописана стратегия и концепция, которую подписал Гройсман.

«Ульяна Супрун, вероятно, прошла кастинг на то, на что не согласились многие — принимать решения, которые экономят деньги, но противоречат социальным принципам здравоохранения», — считает врач.

По ее мнению, несмотря на неоднозначность, в проведенном через Верховную Раду благодаря президентской команде законе «О государственных финансовых гарантиях» плюсов больше. В частности, там заложено 5% ВВП на здравоохранение.