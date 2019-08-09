В Судаке подняли флаг Украины, фото: Богдан Ковалев

https://racurs.ua/n125354-v-okkupirovannom-krymu-podnyali-flag-ukrainy-foto-video.html

Ракурс

В расположенном на юго-восточном побережье временно оккупированного Крыма городе Судак местные патриоты сегодня утром подняли флаг Украины.

Loading...

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил советник главы Херсонской облгосадминистрации Богдан Ковалев.

По его словам, флаг был поднят в знак памяти по четырем украинским военнослужащими, которые погибли 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил.

Этот флаг является символом нашей несокрушимости. Покойтесь с миром братья. Слава Украине! Героям слава!, — отмечает один из участников акции на видео, опубликованном Ковалевым.

Напомним, осенью 2016 года в оккупированном Судаке повалили памятник бывшему советскому лидеру Владимиру Ленину, установленный в центре городского парка. В апреле 2017 года стало известно, что оккупанты восстановили этот памятник.

Памятник Ленину в Судаке был установлен в 1930 году, а в 1955 году восстановлен после разрушения в годы Второй мировой войны.