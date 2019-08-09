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Ракурс
Трамп назначил нового и. о. главы Нацразведки США. Фото: "112 Украина"

Трамп назначил нового и. о. главы Нацразведки США (ФОТО)

9 авг 2019, 09:48
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Президент США Дональд Трамп объявил о новом кандидате на пост исполняющего обязанности директора Национальной разведки Соединенных Штатов.

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Пост главы Нацразведки США займет нынешний директор Национального контртеррористического центра Джозеф Магуайр. Данное назначение вступит в силу уже с 15 августа. Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

Трамп назначил нового и. о. главы Нацразведки США. Фото: Дональд Трамп в Twitter

Ранее стало известно, что предыдущий кандидат, выдвинутый Трампом, отказался от предложенной ему должности. По словам американского президента, Джон Рэтклифф предпочел остаться в Конгрессе, так как на своем посту он «выполняет выдающуюся работу, представляя народ Техаса и страны».

Предыдущим главой Нацразведки был Дэн Коутс, который занимал этот пост с 2017 года. Во время его работы Коутс неоднократно демонстрировал разногласия с главой государства, в частности по поводу встречи с Путиным, а также в отношении Северной Кореи и Ирана.

Напомним, что ранее Трамп сообщил о своем намерении назначить на пост и. о. главы Нацразведки США Джона Рэтклиффа, республиканца из Техаса. Об этом американский президент заявил вскоре после новости об отставке Дэна Коутса.

Источник: Ракурс


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