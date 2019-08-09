Чехия изменила правила выдачи рабочих карт гражданам Украины

МВД Чехии изменило правила выдачи рабочих карт украинцам, фото: «Українська Чехія»

https://racurs.ua/n125352-chehiya-izmenila-pravila-vydachi-rabochih-kart-grajdanam-ukrainy.html

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Министерство внутренних дел Чехии изменило правила выдачи рабочих карт гражданам Украины.

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Нововведения, прежде всего, касаются возможности смены работодателя, сообщает Radio Praha.

Так, теперь такая возможность у владельцев рабочих карт появится не раньше, чем через шесть месяцев после их выдачи. Кроме того, не позднее чем за 30 дней до даты смены места работы нужно проинформировать об этом Министерство внутренних дел Чехии.

Отмечается, что сменить работодателя ранее этого срока можно будет в случае, если он нарушает права работника.

Стоит добавить, что в начале июня правительство Чехии приняло решение об увеличении более чем в два раза годовой квоты на прием украинских работников, которым выдаются разрешения на работу, — с 19,6 тыс. до 40 тыс.

Напомним, вчера в Чехии в масштабном ДТП между населенными пунктами Хрудим и Пардубице погибли двое граждан Украины — братья из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области. Их тела сегодня доставят на родину.