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ДТП в Чехии унесло жизни двух украинцев. Фото: "Зеркало недели"

ДТП в Чехии унесло жизни двух украинцев (ФОТО)

9 авг 2019, 08:27
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В Чехии в четверг, 8 августа, произошло масштабное ДТП, вследствие которого погибли два украинца, а также пострадали еще три человека.

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Между чешскими населенными пунктами Хрудим и Пардубице столкнулись два микроавтобуса — Renault Master и Ford Transit. В результате аварии погибли два пассажира — граждане Украины, родные братья из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Кроме того, еще трех пассажиров, которые получили травмы различной степени тяжести, госпитализировали в местные больницы для предоставления необходимой медицинской помощи.

Как сообщается, тела погибших украинцев доставят на территорию нашей страны уже сегодня, 9 августа.

ДТП в Чехии унесло жизни двух украинцев. Фото: "Зеркало недели"

ДТП в Чехии унесло жизни двух украинцев. Фото: "Зеркало недели"

ДТП в Чехии унесло жизни двух украинцев. Фото: "Зеркало недели"

ДТП в Чехии унесло жизни двух украинцев. Фото: "Зеркало недели"

ДТП в Чехии унесло жизни двух украинцев. Фото: "Зеркало недели"

Напомним, что ранее масштабное ДТП произошло в Сербии. В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика пять человек погибли, а еще три человека получили травмы и были госпитализированы.


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