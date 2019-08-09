ДТП у Чехії забрала життя двох українців. Фото: "Дзеркало тижня"

https://racurs.ua/ua/n125350-dtp-u-chehiyi-zabrala-jyttya-dvoh-ukrayinciv-foto.html

Ракурс

У Чехії в четвер, 8 серпня, сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинули два українця, а також постраждали ще три людини.

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Між чеськими населеними пунктами Хрудім і Пардубіце зіткнулися два мікроавтобуси — Renault Master і Ford Transit. У результаті аварії загинули два пасажири — громадяни України, рідні брати із села Суходіл Рожнятівського району Івано-Франківської області. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Крім того, ще трьох пасажирів, які отримали травми різного ступеня тяжкості, госпіталізували до місцевих лікарень для надання необхідної медичної допомоги.

Як повідомляється, тіла загиблих українців доставлять на територію нашої країни вже сьогодні, 9 серпня.

Нагадаємо, що раніше масштабне ДТП сталося в Сербії. У результаті зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки п’ятеро людей загинули, а ще три людини отримали травми і були госпіталізовані.