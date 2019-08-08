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Бойовики знову активізували обстріли, фото: DW

Головні новини за 8 серпня: бойовики активізували обстріли, стихія в Києві, зустріч Зеленського з Варфоломієм

8 сер 2019, 22:55
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Проросійські бойовики на Донбасі відновили обстріли позицій українських військ. Про це повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Так, минулої доби перемир’я порушувалося щонайменше 10 разів.

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Президент України Володимир Зеленський в межах свого візиту до Туреччини провів зустріч у Стамбулі зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Також Зеленський виступав на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі, де, зокрема, пообіцяв легалізувати азартні ігри у п’ятизіркових готелях та провести до кінця року земельну реформу.

Києвом сьогодні пронісся потужний ураган. Столицю накрила злива, а також спостерігався сильний шквальний вітер, грози і місцями навіть град. Стихія стала причиною низки руйнувань.

Справу мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців, яких обвинувачують у викраденні двох активістів харківського Майдану, Полтавський апеляційний суд зняв з розгляду через перебування судді на лікарняному. Нова дата розгляду наразі не відома.

В Україні сьогодні оголошено старт відкритого конкурсу на посаду уповноваженого із захисту державної мови. До потенційних кандидатів є низка вимог.

Джерело: Ракурс


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Головні новини за 8 серпня: бойовики активізували обстріли, стихія в Києві, зустріч Зеленського з Варфоломієм

Головними новинами доби стали: активізація обстрілів на Донбасі, потужна негода в Києві, візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини

Новини України
22:55   8 сер

Справу Кернеса зняли з розгляду через перебування судді на лікарняному

Полтавський апеляційний суд через перебування судді на лікарняному зняв з розгляду справу мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців, котрих обвинувачують у викраденні та катуванні двох активістів харківського Майдану

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20:32   8 сер
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