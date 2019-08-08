Зеленський пообіцяв проведення земельної реформи до кінця року. Фото: "Главред"

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що земельна реформа в країні буде проведена до кінця цього року.

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За словами Зеленського, це дозволить запустити повноцінний ринок землі у 40 млн гектарів вже у 2020 році. Президент зазначив, що земля в Україні є кращою за якістю в усьому світі. Про це Зеленський заявив під час свого виступу на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі.

Так, восени 2019 року парламентом України буде прийнятий закон про концесії, згідно із яким держава зможе безпечно працюватиз приватними підприємствами.

Зеленський підкреслив, що зараз в Україні вже існують турецькі компанії, які володіють землею. Він також висловив надію, що у майбутньому таких компаній буде більше, і особлива необхідність в цьому спостерігається у південній частині нашої країни, де потрібно створити і в подальшому розвивати меліоративні системи.

Нагадаємо, що під час виступу на бізнес-форумі в Туреччині Зеленський також заявив про намір легалізувати азартні ігри. Для цього влада планує відновити роботу казино у п’ятизіркових готелях країни з метою стимулювання туризму.