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Ракурс
Зеленский пообещал проведение земельной реформы до конца года. Фото: "Главред"

Зеленский анонсировал проведение земельной реформы до конца года (ВИДЕО)

8 авг 2019, 12:40
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что земельная реформа в стране будет проведена до конца этого года.

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По словам Зеленского, это позволит запустить полноценный рынок земли в 40 млн гектаров уже в 2020 году. Президент отметил, что земля в Украине является лучшей по качеству во всем мире. Об этом Зеленский заявил во время своего выступления на украино-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

Так, осенью 2019 года парламентом Украины будет принят закон о концессии, согласно которому государство сможет безопасно работать с частными предприятиями.

Зеленский подчеркнул, что сейчас в Украине уже существуют турецкие компании, которые владеют землей. Он также выразил надежду, что в будущем таких компаний будет больше, и особенная необходимость в этом наблюдается в южной части нашей страны, где требуется создать и в дальнейшем развивать мелиоративные системы.

Напомним, что во время выступления на бизнес-форуме в Турции Зеленский также заявил о намерении легализовать азартные игры. Для этого власти планируют возобновить работу казино в пятизвездочных отелях страны с целью стимулирования туризма.

Источник: Ракурс


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