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Грозы и град обещают синоптики 8 августа на западе и севере Украины. Фото: Ракурс

Грозы и град обещают синоптики 8 августа на западе и севере Украины

8 авг 2019, 12:10
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Штормовое предупреждение в Украине 8 августа объявили синоптики. Грозы, порывистый ветер до 15−20 м/с и град обещают на западе, севере и в части центральных областей.

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Ухудшение погодных условий ожидается в Ужгороде, Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах и Хмельницком.

Также грозы и даже град ожидается в Житомире, Виннице, Кропивницком, Черкассах, Чернигове и Сумах.

Погода в Киеве 8 августа также будет неблагоприятной. Возможны дожди и грозы, температура воздуха днем не превысит 27−29 градусов.

Грозы и град обещают синоптики 8 августа на западе и севере Украины. Скриншот сайта Укргидрометцентра

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали погоду в Украине на август 2019 года: месяц будет более жарким, чем в предыдущие годы. Среднемесячная температура составит 19−24 градусов тепла, прохлада ожидается лишь в горных районах — 16−18 градусов.

Источник: Ракурс


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