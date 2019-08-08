Грозы и град обещают синоптики 8 августа на западе и севере Украины. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n125317-grozy-i-grad-obeschaut-sinoptiki-8-avgusta-na-zapade-i-severe-ukrainy.html

Ракурс

Штормовое предупреждение в Украине 8 августа объявили синоптики. Грозы, порывистый ветер до 15−20 м/с и град обещают на западе, севере и в части центральных областей.

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Ухудшение погодных условий ожидается в Ужгороде, Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах и Хмельницком.

Также грозы и даже град ожидается в Житомире, Виннице, Кропивницком, Черкассах, Чернигове и Сумах.

Погода в Киеве 8 августа также будет неблагоприятной. Возможны дожди и грозы, температура воздуха днем не превысит 27−29 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали погоду в Украине на август 2019 года: месяц будет более жарким, чем в предыдущие годы. Среднемесячная температура составит 19−24 градусов тепла, прохлада ожидается лишь в горных районах — 16−18 градусов.