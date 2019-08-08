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Легализация азартных игр: Зеленский пообещал восстановить казино в пятизвездочных отелях, фото — Kinoportal

Зеленский пообещал легализовать азартные игры в пятизвездочных отелях (ВИДЕО)

8 авг 2019, 11:58
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать азартные игры. В частности, власти хотят возобновить работу казино в пятизвездочных отелях страны. Целью этого шага является стимулирование туризма.

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Мы готовы легализовать азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных отелях, — заявил Зеленский на бизнес-форуме в Турции.

Это должно стимулировать, по словам президента, развитие туристического кластера региона у Черного моря.

Зеленский заверил, что украинский бизнес хочет расти вместе с турецким и видит в нем не конкурентов, а партнеров.

Азартные игры в Украине запрещены законом с 2009 года. Впоследствии Рада запретила и онлайн-казино, независимо от того, в какой стране находится игровой сервер.

Вчера Зеленский на встрече с представителями украинской и крымскотатарской общин заявил, что на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма.

Источник: Ракурс


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