Легализация азартных игр: Зеленский пообещал восстановить казино в пятизвездочных отелях, фото — Kinoportal

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать азартные игры. В частности, власти хотят возобновить работу казино в пятизвездочных отелях страны. Целью этого шага является стимулирование туризма.

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Мы готовы легализовать азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных отелях, — заявил Зеленский на бизнес-форуме в Турции.

Это должно стимулировать, по словам президента, развитие туристического кластера региона у Черного моря.

Зеленский заверил, что украинский бизнес хочет расти вместе с турецким и видит в нем не конкурентов, а партнеров.

Азартные игры в Украине запрещены законом с 2009 года. Впоследствии Рада запретила и онлайн-казино, независимо от того, в какой стране находится игровой сервер.

Вчера Зеленский на встрече с представителями украинской и крымскотатарской общин заявил, что на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма.