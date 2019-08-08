Новости России: экс-следователь Генпрокуратуры РФ инициировал уголовное дело против Сталина, фото — Медуза

https://racurs.ua/n125315-eks-sledovatel-genprokuratury-rossii-iniciiroval-ugolovnoe-delo-protiv-stalina.html

Ракурс

В России захотели возбудить уголовное дело в отношении советского лидера Иосифа Сталина, чтобы получить правовую оценку массовых расстрелов и репрессий в период сталинского террора. Сейчас дело, которое инициировал бывший следователь Генпрокуртуры, всячески тормозят.

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О ходе событий «Коммерсанту» сообщил бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Игорь Степанов.

Основанием для возбуждения дела он считает подписанный Сталиным приказ НКВД от 30 июля 1937 года, согласно которому 82,7 тыс. человек нужно было расстрелять, а еще 193,4 тыс. отправить в лагеря. Степанов в заявлении, поданном в прокуратуру и Следственный комитет, требует считать Сталина организатором массовых убийств — «геноцида православных священников и других граждан».

Правовая оценка отсутствует, культ Сталина сохраняется, ему ставят памятники. В России более ста памятников Сталину, — заявил Степанов.

Он сообщил, из столичного управления Следственного комитета его заявление почему-то направили в Ивановскую область. Там его отказались принимать, поскольку Степанов якобы не сообщил «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях Сталина». Кроме того, в Следкоме считают, что документ НКВД не может считаться основанием для возбуждения уголовного дела.

Степанов намерен обратиться и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Ракурс» сообщал, что в Новосибирске 15 июня провели фестиваль Иосифа Сталина. Местное отделение коммунистов РФ, решило отпраздновать день рождения палача народов. Фестиваль назвали «Сталин-Fest». Возле сцены можно было почитать стенгазету, в которой объяснялось, кто такой Сталин и что «хорошего» он сделал для СССР и России. Организаторы ходили между посетителей в специальных футболках с портретом вождя. Дети играли матрешками, а также запускали бумажные самолетики с надписью на крыльях «За Родину! За Сталина!».

В апреле 2019 года уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд. Роль этого диктатора в истории положительно оценили 70% россиян.