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Новини Росії: екс-слідчий Генпрокуратури РФ ініціював кримінальну справу проти Сталіна, фото — Медуза

Екс-слідчий Генпрокуратури Росії ініціював кримінальну справу проти Сталіна

8 сер 2019, 11:22
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У Росії захотіли порушити кримінальну справу стосовно радянського лідера Йосипа Сталіна, аби отримати правову оцінку масових розстрілів і репресій в період сталінського терору. Наразі справу, яку ініціював колишній слідчий Генпрокуртури, усіляко гальмують.

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Про перебіг подій «Комерсанту» повідомив колишній слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури РФ Ігор Степанов.

Підставою для порушення справи він вважає підписаний Сталіним наказ НКВС від 30 липня 1937 року, згідно з яким 82,7 тис. осіб потрібно було розстріляти, а ще 193,4 тис. відправити до таборів. Степанов у заяві, яку подав до прокуратури та Слідчого комітету, вимагає вважати Сталіна організатором масових вбивств — «геноциду православних священиків та інших громадян».

Правова оцінка відсутня, культ Сталіна зберігається, йому ставлять пам’ятники. У Росії понад ста пам’ятників Сталіну, — заявив Степанов.

Він повідомив, зі столичного управління Слідчого комітету його заяву чомусь спрямували в Іванівську область. Там її відмовилися приймати, оскільки Степанов буцімто не повідомив «конкретних відомостей про обставини, що вказують на ознаки злочину в діях Сталіна». Крім того в Слідкомі вважають, що документ НКВС не може вважатися підставою для порушення кримінальної справи.

Степанов має намір звернутися й до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

«Ракурс» повідомляв, що в Новосибірську 15 червня провели фестиваль Йосипа Сталіна. Місцевий осередок комуністів РФ, вирішив відсвяткувати день народження ката народів. Фестиваль назвали «Сталін-Fest». Поблизу сцени можна було почитати стінгазету, у якій пояснювалося, хто такий Сталін і «що доброго» він зробив для СРСР та Росії. Організатори ходили поміж відвідувачів у спеціальних футболках з портретом вождя. Діти гралися матрьошками, а також запускали паперові літачки із написом на крилах «За Родину! За Сталина!».

У квітні 2019 року рівень схвалення Сталіна в Росії побив історичний рекорд. Роль цього диктатора в історії позитивно оцінили 70% росіян.

Джерело: Ракурс


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