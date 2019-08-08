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Антикоррупционное бюро провело задержания по делу «Роттердам плюс». Фото: Mind.ua

Антикоррупционное бюро провело задержания по делу «Роттердам плюс» — СМИ

8 авг 2019, 11:14
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Национальное антикоррупционное бюро Украины провело задержания по делу «Роттердам плюс». В частности, задержан бывший член Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, глава госпредприятия «Оператор рынка» Владимир Евдокимов.

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О задержании чиновника сегодня сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на источник среди правоохранителей.

Собеседник сообщил, что уже подготовлено сообщение о подозрении главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, трем ее работникам и двум ведущим менеджерам ДТЭК.

Антикоррупционное бюро подозревает представителей НКРЭКУ в сговоре в интересах третьих лиц при утверждении формулы «Роттердам плюс».

По данным бюро, после одобрения Нацкомиссией порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены на электроэнергию (формулы «Роттердам плюс») стоимость купленных инвестиционной группой ICU евробондов ДТЭК выросла на 60%, что позволило неустановленным лицам, в интересах которых действовали чиновники НКРЭКУ, получить сверхприбыль.

В компании ICU эти обвинения отрицают, утверждая, что операции были рыночными и законными.

НАБУ уже проводило обыски в центральном офисе ICU в Киеве в рамках дела «Роттердам плюс».

Как известно, формула «Роттердам плюс» была введена в Украине в 2017 году из-за потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна. Согласно постановлению НКРЭКУ № 289, в цену электроэнергии закладывали стоимость импортируемого угля, которую рассчитывали на основании котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен). Действие формулы «Роттердам плюс» прекратилось с 1 июля 2019 года, когда в Украине запустили новый рынок электроэнергии.


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