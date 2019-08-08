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Ракурс
Бесплатная помывка: в Киеве прорвало трубу с водой. Фото: NewsOne

Бесплатная помывка: в Киеве прорвало трубу с водой (ВИДЕО)

8 авг 2019, 11:01
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В Киеве ранним утром сегодня, 8 августа, произошел прорыв трубы в Голосеевском районе. Вследствие аварии вода начала бить фонтаном прямо из-под асфальта.

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Очевидцы произошедшего засняли на видео, как бьющая ключом вода стала разливаться по соседним улицам. Соответствующую видеозапись с комментарием о «бесплатной помывке» разместило сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел на столичном Голосеевском проспекте, около дома 92/1. Состоянием на 9.15 разливающаяся вода уже достигла остановки общественного транспорта, расположенной неподалеку от места происшествия.

В сообщении под видео отмечается, что ко времени опубликования видео на месте подрыва трубы и утечки воды аварийная бригада все еще не появилась. К слову, вчера в столице произошли повреждения повреждения сети холодного водоснабжения, вследствие чего без воды остались жители 11-ти домов Киева.

Напомним, что ранее из-за масштабных осадков в Киеве были подтоплены станции метро, повалены деревья, а также ушли под воду несколько автомобильных дорог. В сети появились фотографии затопленных улиц, по которым киевляне плыли на надувных кругах.

Источник: Ракурс


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