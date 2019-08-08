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Цена на газ для населения в августе еще раз снизится, фото — Всем

В правительстве сообщили цену на газ для населения после удешевления в августе

8 авг 2019, 10:48
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В платежках за август газ для бытовых потребителей подешевеет еще на 26,5 коп. за кубометр. Следовательно, цена тысячи кубометров топлива составит 8 тыс. 247 грн, или 8,25 грн за кубометр.

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Об этом сообщили 8 августа в правительстве, заверив, что в соответствии с постановлениями правительства, НАК «Нафтогаз Украины» обязан уменьшить цену для населения в августе на 265 грн за 1 тыс. куб. м.

Кабмин ссылается на постановление от 3 апреля 2019 года № 293, согласно которому «Нафтогаз» обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок — показателя ПСО (уровня государственных регулируемых цен); цены, которую Нафтогаз устанавливает для промышленности; цены газа на «Украинской энергетической бирже» и средней цены таможенной стоимости импортируемого газа (ее предоставляет Министерство экономического развития).

Сейчас самой низкой оказалась цена «Нафтогаза», поэтому в августе для населения она составит 4 тыс. 640 грн за тысячу кубометров (без НДС, тарифов на транспортировку и поставку). В июле она составляла 4 тыс. 905 грн. С НДС, но без затрат на транспортировку газ для населения должен стоить 5 тыс. 568 грн за тысячу кубометров.

Напомним, что «Нафтогаз» в августе снизит цену на газ для промышленных потребителей, который продается на условиях предоплаты на 7,5% (с 6 тыс. 20 грн в июле до 5 тыс. 568 грн за 1 тыс. куб. м). Кроме того, в июле на 11,7% снизилась цена на газ для населения по сравнению с июнем.

Источник: Ракурс


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Новости

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999

В правительстве сообщили цену на газ для населения после удешевления в августе

В платежках за август газ для бытовых потребителей подешевеет еще на 26,5 коп. за кубометр. Следовательно, цена тысячи кубометров топлива составит 8 тыс. 247 грн, или 8,25 грн за 1 куб. м

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