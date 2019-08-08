Ціна на газ для населення у серпні ще раз знизиться, фото — Всім

https://racurs.ua/ua/n125312-v-uryadi-povidomyly-cinu-na-gaz-dlya-naselennya-pislya-znyjennya-u-serpni.html

Ракурс

У платіжках за серпень газ для побутових споживачів подешевшає ще на 26,5 коп. за кубометр. Відтак, ціна тисячі кубометрів палива складе 8 тис. 247 грн, або 8,25 грн за кубометр.

Loading...

Про це повідомили 8 серпня в уряді, запевнивши, що, відповідно до постанов уряду, НАК «Нафтогаз України» зобов’язаний зменшити ціну для населення у серпні на 265 грн за 1 тис. куб. м.

Кабмін посилається на постанову від 3 квітня 2019 року № 293, відповідно до якої «Нафтогаз» зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків — показника ПСО (рівня державних регульованих цін); ціни, яку Нафтогаз встановлює для промисловості; ціни газу на «Українській енергетичній біржі» та середньої ціни митної вартості імпортованого газу (її надає Міністерство економічного розвитку).

Наразі найнижчою виявилася ціна «Нафтогазу», тому у серпні для населення вона складе 4 тис. 640 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ, тарифів на транспортування та постачання). У липні вона становила 4 тис. 905 грн. З ПДВ, але без витрат на транспортування газ для населення має коштувати 5 тис. 568 грн за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, що «Нафтогаз» у серпні знизить ціну на газ для промислових споживачів, який продається на умовах передоплати на 7,5% (з 6 тис. 20 грн у липні до 5 тис. 568 грн за 1 тис. куб. м). Крім того, у липні на 11,7% знизилася ціна на газ для населення у порівнянні з червнем.