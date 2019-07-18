Цена на газ в Украине для населения

https://racurs.ua/2400-cena-na-gaz-v-ukraine-dlya-naseleniya-pobeda-ulii-timoshenko-priyatnoe-reshenie-dlya-istca.html

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8 июля 2019 года Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева от 4 марта 2019 года, которым по требованию Юлии Тимошенко и ее соратников было признано недействительным постановление Кабмина, устанавливающее цены на газ в Украине для населения (для жилищно-коммунального сектора) на период с мая 2016-го по март 2017 года. Представители истцов убеждают легковерных людей, что теперь стало возможным провести перерасчет и получить компенсацию. Например, в виде оплаты за будущие месяцы потребления. Но тот, кто попытается это сделать, вряд ли преуспеет в своей затее.

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Дело не только в том, что нет ответа на вопрос, какую же сумму следовало платить в течение указанного спорного периода. Главная причина в том, что ответа на него и не может быть. Утверждение, что цены на газ в Украине для населения должны быть экономически обоснованными, как того требует закон «О ценах и ценообразовании», выглядит достаточно привлекательно, но оно неверно, поскольку действие указанного закона не распространяется на операции по поставке газа. А между тем заключения судей обеих инстанций как раз и базировались на факте несоблюдения правительством предусмотренных этим законом процедур. И очень обидно, что работники Департамента Минюста, представлявшие Кабмин в судебном процессе, не удосужились убедить судей в такой элементарной истине, и это свидетельствует о том, что Павел Петренко довел до ручки вверенное ему ведомство.

Понятно, что при таком низком уровне грамотности даже среди профильных специалистов очень нелегко будет объяснить простым нормальным людям разницу между режимом государственного регулирования цен на газ в Украине для населения и режимом возложения специальных обязательств на субъектов рынка, но мы все же попытаемся. Хотя для того, чтобы это сделать, начать придется издалека. Даже очень издалека.

Цена на газ в Украине для населения: какими способами государства регулируют цены

Издавна одной из важнейших функций государства была организация снабжения населения определенными продуктами по доступной цене, то есть ниже рыночной, однако их ассортимент всегда был предметом дискуссий. Идеологи капитализма считают, что вмешательство государства должно быть ограничено узким кругом услуг, в предоставлении которых задействованы школы и больницы, мосты и дороги, армия, полиция, суд. Зато сторонники социалистической ориентации утверждают, что оно должно охватывать и некоторые товары первой необходимости и широкого потребления, в том числе природный газ.

Выполнять эту функцию можно как минимум тремя способами. Первый — создать государственные предприятия, продукцию которых реализовывать на нужных государству условиях. Второй — закупать товары и услуги у частных производителей по высокой рыночной цене, а реализовывать населению по низкой рыночной. Третий — заставить частных производителей продавать их продукт по установленным государством ценам. Каждое государство выбирает свой путь, а иногда комбинирует все три — исходя из своих исторических традиций, конкретных экономических условий и административных возможностей.

Для власти в вопросе цены на газ в Украине для населения самым удобным оказался именно третий путь, поскольку все недра, где его можно добыть, и все магистральные трубопроводы, которыми его можно импортировать, а также подавляющее большинство распределительных трубопроводов, по которым его можно доставить в каждую квартиру, находятся в собственности государства и только переданы в пользование частным или государственным компаниям. До октября 2015 года этот процесс проходил в режиме регулируемых государством цен в соответствии с требованиями закона «О ценах и ценообразовании». Назовем несколько важнейших его моментов.

Действие закона распространяется на товары, имеющие важную социальную значимость, а также на товары, производимые доминирующими на рынке монополистами. Именно таким продуктом считался газ. Еще один момент заключался в том, что цены должны быть экономически обоснованными, то есть включать в себя только стоимость необходимых затрат производителей на изготовление и доставку того или иного продукта (включая заработную плату), но без чрезмерных надбавок. Ну и, наконец, режим государственного регулирования цен предусматривал непрерывность этого процесса.

Поясним на конкретном примере. Раньше определением цен на газ в Украине для населения занимался специальный уполномоченный орган в лице Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая свои решения оформляет в виде постановлений. Когда в связи с изменением экономических условий наступало время устанавливать новую цену, НКРЭКУ издавала новое постановление, одним из пунктов которого обязательно отмечалось, что предыдущее постановление утрачивает свою силу. Это обстоятельство имеет очень большое значение: если бы вдруг Окружной административный суд Киева отменил новое постановление регулятора со всеми его пунктами, то после вступления судебного решения в законную силу автоматически реанимировалось бы действие предыдущего постановления и законными считались бы старые тарифы.

Иногда бывает так, что, устанавливая новые цены, Нацкомиссия не затрагивает основной текст постановления, а лишь корректирует в нем отдельные цифры. Однако это не меняет сути дела: изменения все равно должны быть оформлены постановлением, в случае судебной отмены которого так же автоматически возвращается к жизни предыдущая редакция с ее старыми ценами. Если бы, скажем, Юлия Тимошенко подала иск к НКРЭКУ на какое-то ее постановление, изданное до октября 2015 года, и выиграла процесс, то последствия этой победы были бы реализованы именно по описанному выше сценарию. В данном же случае обжалуемое постановление было принято 27 апреля 2016 года, и издал его Кабмин, а не Нацкомиссия. В народе в подобных случаях говорят «Федот, да не тот».

Газовый закон изменил режим образования цен на газ в Украине для населения

Итак, в столь часто упоминавшемся нами октябре 2015 года вступил в силу закон «О рынке природного газа», из положений которого следовало, что газ больше не является социально значимым продуктом, цены на газ в Украине для населения уже не требуют государственного регулирования и НКРЭКУ больше не будет их устанавливать. Можно, конечно, кивать на то, что такой шаг был продиктован давлением Международного валютного фонда, но определенная логика в этом была. Газ, безусловно, — очень удобный в быту продукт, но готовить, греть воду и отапливать жилье можно и с помощью других энергоносителей.

Еще один важный момент — Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» больше не считается монополистом, по крайней мере в вопросах поставок газа, поскольку кроме нее на рынке работают многие другие, в том числе частные компании, которые занимаются добычей газа или его импортом. Зато в сфере транспортировки газа по магистральным трубопроводам «Нафтогаз» действительно является монополистом. Вернее, монополистом является его полностью дочернее образование в лице АО «Укртрансгаз», но цены на этот вид услуг остались регулируемыми государством, и их по-прежнему устанавливает НКРЭКУ.

Вместе с тем отпустить цены на газ в Украине для населения в полностью свободное плавание народные депутаты побоялись, поэтому в ст. 12 упомянутого закона были записаны такие слова: «Поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим законом». Обратите внимание на три последних слова: «предусмотренных этим законом», то есть положения любого другого, в частности закона «О ценах и ценообразовании», на операции по поставке газа не распространяются.

Что же касается закона «О рынке природного газа», то он предоставлял правительству право устанавливать режим возложения специальных обязательств (ВСО) на субъектов этого рынка, в частности, на «Нафтогаз» и его очередное полностью дочернее образование — АО «Укргаздобыча». Эти обязательства заключались в том, чтобы последние продавали газ для нужд жилищно-коммунального сектора по цене, указанной правительством. Причем цена на газ в Украине для населения не обязательно должна быть экономически обоснованной: в тексте «газового» закона вы даже не найдете такого словосочетания. Там есть только норма о том, что за выполнение специальных обязательств субъекты рынка природного газа имеют право получить компенсацию, сумма которой равна разнице между экономически обоснованными затратами на добычу или импорт газа и теми доходами, которые они все же получили за реализацию своего продукта даже по фиксированным правительством ценам.

Принцип временного характера режима ВСО и его последствия

А теперь о главном. Если режим государственного регулирования цен на газ в Украине для населения предусматривал непрерывность, то для режима ВСО, наоборот, законом был прописан временный характер. Поясним снова на корректном примере.

1 октября 2015 года правительство приняло первое постановление о ВСО (№758), из которого следовало, что на период до 1 мая 2016 года цены на газ в Украине для населения составят 3,6 грн за кубометр в холодное время года и 7,2 грн — в теплое. Незадолго до указанной даты, а именно 27 апреля 2016 года, было принято другое постановление КМУ №315, в соответствии с которым на период до 1 апреля 2017 года предельная розничная цена составляла 6,879 грн за кубометр. Прошел без малого год, и 22 марта 2017 года правительство приняло очередное постановление №187, устанавливающее уже другую цену, однако, как и во всех предыдущих актах, одним из его пунктов был назван срок завершения его действия — это было, в частности, 1 апреля 2018 года.

Теперь вы сами можете догадаться, что признание в судебном порядке недействительным постановления №315 вовсе не означает, что в течение определенного им периода (с мая 2016-го по март 2017-го) законной должна считаться и цена на газ в Украине для населения, действовавшая до этого. Действие предыдущего постановления прекратилось, и ни один суд не вправе заставить Кабмин задним числом внести в него изменения и установить новый крайний срок его действия, поскольку это было бы недопустимым вмешательством в дискреционные полномочия правительства. Признать незаконным какое-либо из его постановлений — пожалуйста, твое право, а вот обязать принять какое-то другое — это уже нельзя. Знай, сверчок, свой шесток!

Вот примерно такого содержания ответ и получит любой, кому вздумается требовать пересчета тарифов, ссылаясь на решение суда. Аналогичным будет результат попытки требовать считать действующими в течение спорного периода экономически обоснованные цены на газ в Украине для населения: любой компетентный орган, в который обратится наивный заявитель, кроме Верховной Рады, конечно, ответит, что это не входит в его компетенцию.

Судьи — священные коровы, все шишки в вопросе цен на газ в Украине для населения летят на Минюст

В завершение остается разве что задать вопрос: как могли так ошибиться две коллегии судей в составе шести высококвалифицированных юристов? Да очень просто! Согласно Конституции Украины, одним из основных принципов судопроизводства является состязательность сторон, а это значит, что задача суда — не установление истины, а оценка доказательств. Было ли законным спорное постановление правительства или не было — для суда это дело десятое. А более убедительные, хотя и не совсем верные доказательства были представлены стороной истца.

Следует отметить, что ее аргументы оказались довольно привлекательными еще и с эмоциональной точки зрения: в них, например, нашлось место даже для проблемы установления открытых летних площадок, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности. Казалось бы, где цены на газ в Украине для населения, а где летние площадки? Но написано так толково, что у читателя совсем не складывается впечатление, что заявитель путает божий дар с яичницей.

Впрочем, ничего удивительного здесь нет, потому что для Юлии Тимошенко данная победа добавила большое количество голосов на обоих нынешних выборах, а вот Владимиру Гройсману и Павлу Петренко от этого поражения ни холодно ни жарко.