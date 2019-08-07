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Зеленский анонсировал упрощение поездок в Крым. Фото: Радіо Свобода

Зеленский анонсировал упрощение поездок в Крым

7 авг 2019, 15:51
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Поехать в Крым будет проще после упрощения процесса получения документов для таких визитов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Закрепление законодательно соответствующих изменений президент анонсировал сегодня во время беседы с общиной крымских татар в Анкаре, сообщает ТСН.

На законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма, — заявил Зеленский, добавив, что это произойдет в ближайшее время.

Также глава государства заверил, что власти Украины будут оказывать помощь крымским переселенцам.

При этом Зеленский заявил, что Крым еще вернется в состав Украины.

Как известно, сейчас украинский лидер находится с официальным двухдневным визитом в Турции. У него запланирована встреча с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди тем, которые планируют обсудить президенты, анонсировали вопрос строительства дорог и сотрудничества в сфере изготовления беспилотников, ракетных комплексов, самолетов и другой военной техники. Также стороны коснутся вопроса деоккупации Крыма, к переговорам относительно которой присоединится действующий нардеп, лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Кроме того, Зеленский планирует переговоры и со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Между тем напомним, что сегодня утром Зеленский звонил президенту России Владимиру Путину, разговор был длительным и касался ситуации на Донбассе и обмена пленными.


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