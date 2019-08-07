Зеленский анонсировал упрощение поездок в Крым. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n125287-zelenskiy-anonsiroval-uproschenie-poezdok-v-krym.html

Ракурс

Поехать в Крым будет проще после упрощения процесса получения документов для таких визитов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Loading...

Закрепление законодательно соответствующих изменений президент анонсировал сегодня во время беседы с общиной крымских татар в Анкаре, сообщает ТСН.

На законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма, — заявил Зеленский, добавив, что это произойдет в ближайшее время.

Также глава государства заверил, что власти Украины будут оказывать помощь крымским переселенцам.

При этом Зеленский заявил, что Крым еще вернется в состав Украины.

Как известно, сейчас украинский лидер находится с официальным двухдневным визитом в Турции. У него запланирована встреча с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди тем, которые планируют обсудить президенты, анонсировали вопрос строительства дорог и сотрудничества в сфере изготовления беспилотников, ракетных комплексов, самолетов и другой военной техники. Также стороны коснутся вопроса деоккупации Крыма, к переговорам относительно которой присоединится действующий нардеп, лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Кроме того, Зеленский планирует переговоры и со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Между тем напомним, что сегодня утром Зеленский звонил президенту России Владимиру Путину, разговор был длительным и касался ситуации на Донбассе и обмена пленными.