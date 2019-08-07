Летняя погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n125285-pogoda-v-ukraine-na-8-avgusta-v-bolshinstve-oblastey-ojidautsya-dojdi-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 8 августа будет дождливой в западный, северных и части центральных областей. Без существенных осадков в южных регионах и на Донбассе.

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Температура воздуха ночью составит от 12° до 21° тепла. Днем столбики термометров покажут 24−31° выше нуля. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 8 августа будет дождливой лишь днем, возможны грозы. Температура ночью 17−19° тепла, днем 27−29° тепла.

Во Львове завтра ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, днем 24−26° выше нуля.

В Одессе в четверг ожидается солнечная погода. Ночью температура воздуха 19−21° тепла, а днем 26−28° по Цельсию.

В Днепре в ближайшие сутки без осадков. Ночью температура воздуха ожидается 16−18° выше нуля, днем прогнозируют 28−30° тепла.

В Харькове завтра прогнозируют облачность с прояснениями. Столбики термометров ночью покажут 14−16° тепла, днем 28−30° выше нуля.

В Карпатах 8 августа синоптики обещают дожди с грозами. Воздух ночью погреется до 15−19° тепла, днем 24−29° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 8 августа ожидается относительно спокойная. Прогнозируются небольшие возмущения.

Напомним, погода в Украине 7 августа должна была быть сухой и солнечной. В западных и северных областях ожидались дожди.