Літня погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n125285-pogoda-v-ukrayini-na-8-serpnya-v-bilshosti-oblastey-ochikuutsya-doschi-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 8 серпня буде дощовою у західний, північних та частині центральних областей. Без істотних опадів у південних регіонах та на Донбасі.

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Температура повітря вночі становитиме від 12° до 21° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 24−31° вище нуля. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 8 серпня буде дощовою лише вдень, можливі грози. Температура вночі 17−19° тепла, вдень 27−29° тепла.

У Львові завтра очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі 16−18° тепла, вдень 24−26° вище нуля.

В Одесі у четвер очікується сонячна погода. Вночі температура повітря 19−21° тепла, а вдень 26−28° за Цельсієм.

У Дніпрі найближчої доби без опадів. Вночі температура повітря очікується 16−18° вище нуля, вдень прогнозують 28−30° тепла.

У Харкові завтра прогнозують хмарність з проясненнями. Стовпчики термометрів вночі покажуть 14−16° тепла, вдень 28−30° вище нуля.

У Карпатах 8 серпня синоптики обіцяють дощі з грозами. Повітря вночі погріється до 15−19° тепла, вдень 24−29° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 8 серпня очікується відносно спокійна. Прогнозуються невеликі збурення.

Нагадаємо, погода в Україні 7 серпня повинна була бути сухою та сонячною. В західних та північних областях очікувалися дощі.